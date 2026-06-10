AB ve Doğu Afrika Ülkeleri Yeni Ticaret Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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AB ve Doğu Afrika Ülkeleri Yeni Ticaret Anlaşması İmzaladı

10.06.2026 14:54
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AB, Komorlar, Madagaskar, Mauritius ve Seyşeller ile yeni serbest ticaret anlaşmasına imza attı.

Avrupa Birliği (AB) ile Doğu ve Güney Afrika ülkelerinden Komorlar, Madagaskar, Mauritius ve Seyşeller'in, mevcut Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını genişletecek yeni bir ticaret anlaşmasına yönelik müzakereleri tamamlandı.

AB Komisyonu, Birlik ile Komorlar, Madagaskar, Mauritius ve Seyşeller arasında mevcut Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını modern ve kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına dönüştürmek amacıyla yürütülen müzakerelerin tamamlanması dolayısıyla Mauritius'ta tören düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, müzakerelerin tamamlanmasının AB ile Doğu ve Güney Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğu belirtilerek, anlaşmanın ticari ilişkileri güçlendireceği, tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artıracağı ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyeceği bildirildi.

Bunun, AB ile Sahra Altı Afrika ülkeleri arasında imzalanan ilk kapsamlı serbest ticaret anlaşması olacağına işaret edilen açıklamada, anlaşmanın gelecekteki AB-Afrika ekonomik ilişkileri açısından önemli bir referans noktası oluşturacağı ifade edildi.

Açıklamada, yeni anlaşmanın mal ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar, dijital ticaret ve sektörel iş birliği alanlarını da kapsadığına işaret edilerek, Afrika ülkelerinde yerel üretimin ve katma değerli faaliyetlerin artırılması, sanayi dönüşümünün desteklenmesi ve ekonomik çeşitliliğin geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Anlaşma kapsamında hizmet ticareti ve yatırımlarda şirketlere daha güçlü hukuki güvenceler sağlanacağı aktarılan açıklamada, yatırımcılar için daha öngörülebilir ve ayrımcı olmayan bir ortam oluşturulacağı bildirildi.

Açıklamada, kamu alımları alanında şeffaflığın artırılacağı, şirketlerin ihalelere erişiminin kolaylaştırılacağı ve ekonomik modernleşme süreçlerinin destekleneceği ifade edilerek, fikri mülkiyet alanında da yenilikçi sektörleri teşvik edecek modern bir koruma sistemi kurulacağı kaydedildi.

AB'nin söz konusu dört ülkenin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunduğu belirtilen açıklamada, taraflar arasındaki mal ve hizmet ticaretinin 2024 yılında 9,7 milyar avroya ulaştığı bildirildi.

Bu arada anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu onayı gerekiyor.

Kaynak: AA

Madagaskar, Mauritius, Komorlar, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB ve Doğu Afrika Ülkeleri Yeni Ticaret Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

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