AB, Yapay Zeka İçin 200 Milyar Avro Yatırım Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Yapay Zeka İçin 200 Milyar Avro Yatırım Hedefliyor

Ursula von der Leyen, Avrupa'nın yapay zeka alanında öncü olması için 200 milyar avro yatırım planını açıkladı.

11.02.2025 14:50
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'da yapay zeka alanına 200 milyar avroluk yatırımı devreye sokmayı hedeflediklerini söyledi.

Von der Leyen, Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde konuştu.

Avrupa'yı yapay zeka alanında öncü kıtalardan biri haline getirmek istediklerini anlatan von der Leyen, bu alanda çalışmalara hız vereceklerini belirtti.

Von der Leyen, dünyanın en hızlı kamuya açık süper bilgisayarlarından bazılarının Avrupa'da bulunduğunu hatırlatarak, bu sistemleri şirket ve araştırmacıların yapay zeka çalışmaları için de kullanımlarına sunacaklarını dile getirdi.

Kurdukları yapay zeka fabrikalarını yapay zeka giga fabrikaları ile bir üst seviyeye taşıyacaklarını vurgulayan von der Leyen, bunların çok büyük veri ve bilgi işlem altyapısı ile modeller eğitebileceğini ifade etti.

Avrupa'da yapay zeka alanının hem kamu hem de özel sektörden önemli miktarda finansmana ihtiyaç duyduğuna işaret eden von der Leyen, özel sektörün 150 milyar avro taahhüt ettiği yapay zeka girişimini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Von der Leyen, AB'nin "InvestAI" girişimiyle yapay zeka alanına 50 milyar avro ek kaynak sunacağına dikkati çekerek, "Avrupa'da yapay zeka yatırımları için toplam 200 milyar avro seferber etmeyi hedefliyoruz." dedi.

AB Komisyonunun konuyla ilgili açıklamasında da yapay zeka giga fabrikaları için 20 milyar avroluk yeni bir Avrupa fonu kurulacağı kaydedilmişti.

AB, son dönemde yapay zeka alanına yeni yatırımlar yaparak ABD ve Çin gibi rakiplerini yakalamaya çalışıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Paris, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Yapay Zeka İçin 200 Milyar Avro Yatırım Hedefliyor - Son Dakika

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