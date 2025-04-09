Trump\'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş

ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha tüm dünyayı ters köşe yaptı. Geçtiğimiz hafta birçok ülkeye yönelik karşılıklı gümrük vergisi tarifelerini açıklayan Trump, bundan geri adım atmayacaklarını söyledi.

TRUMP VERGİ KARARLARINDAN VAZGEÇTİ

Ancak Trump dünya piyasalarını yerle bir eden kararından döndü. ABD Başkanı Trump, tüm ülkelere yönelik vergileri 90 gün askıya aldı. Bu karardan sadece Çin'i hariç tuttu. Üstüne Çin'in vergisini de yüzde 125'e çıkardı.

ABD BORSALARINDA SERT YÜKSELİŞ

Trump'ın dünyayı şaşırtan peş peşe kararları sonrası piyasalar da coştu. ABD borsaları gümrük vergisi haberleriyle yükselişe geçti. NASDAQ yüzde 10 yükseldi, 2008'den bu yana en büyük sıçramayı gerçekleştirdi. ABD borsaları Trump'ın kararından sonra 10 dakika içinde 4 trilyon dolar değer kazandı.

BORSA İSTANBUL'DA TRUMP ETKİSİ

Trump'ın kararları Borsa İstanbul'da da etkisini gösterdi. BİST 100, akşam seansında tavan yaptı.Borsa İstanbul'da ise akşam seansı tavan yaptı.