Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş

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ABD Başkanı Trump'ın Çin'e gümrük vergisini yüzde 125'e çıkarıp diğer ülkelerin vergilerini 90 gün askıya almasının ardından piyasalar uçuşa geçti. ABD borsaları 10 dakika içinde 4 trilyon dolar değer kazandı. Borsa İstanbul da akşam seansında tavan yaptı.

09.04.2025 21:38  Güncelleme: 22:11
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ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha tüm dünyayı ters köşe yaptı. Geçtiğimiz hafta birçok ülkeye yönelik karşılıklı gümrük vergisi tarifelerini açıklayan Trump, bundan geri adım atmayacaklarını söyledi.

TRUMP VERGİ KARARLARINDAN VAZGEÇTİ

Ancak Trump dünya piyasalarını yerle bir eden kararından döndü. ABD Başkanı Trump, tüm ülkelere yönelik vergileri 90 gün askıya aldı. Bu karardan sadece Çin'i hariç tuttu. Üstüne Çin'in vergisini de yüzde 125'e çıkardı.

ABD BORSALARINDA SERT YÜKSELİŞ

Trump'ın dünyayı şaşırtan peş peşe kararları sonrası piyasalar da coştu. ABD borsaları gümrük vergisi haberleriyle yükselişe geçti. NASDAQ yüzde 10 yükseldi, 2008'den bu yana en büyük sıçramayı gerçekleştirdi. ABD borsaları Trump'ın kararından sonra 10 dakika içinde 4 trilyon dolar değer kazandı.

Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş

BORSA İSTANBUL'DA TRUMP ETKİSİ

Trump'ın kararları Borsa İstanbul'da da etkisini gösterdi. BİST 100, akşam seansında tavan yaptı.Borsa İstanbul'da ise akşam seansı tavan yaptı.

Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş
Trump\'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş
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Son Dakika Ekonomi Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • eray Bolat:
    ist borsası ne tavanı kafamı buluyorsun 20 6 Yanıtla
  • C S:
    bu şeref...borsada oynuyor herhalde parasına para katiyor 14 6 Yanıtla
  • 78908900:
    Dünya'da piyasada olan para miktarı 95 tirilyon dolar ,bankalarda işlem gören para miktarı 325 tirilyon dolar.( 325 -95 =290 ) 290 tirilyon bankalar alacaklı ve bunu tahsil edilmesi ,borçluların ödemesi imkansız..290 tirilyon hayali borç/alacak . 5 1 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    garibandan alırlar zengin zenginliğini katladı yarın zamlarla uyanacağız hayırlı olsun 3 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Kapitalistler zengini dahada zengin faktisk dahada fair olacak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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