ABD bütçesi haziranda 89 milyar dolar açık verdi - Son Dakika
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ABD bütçesi haziranda 89 milyar dolar açık verdi

13.07.2022 22:12
ABD bütçesi haziranda 89 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 49 azalarak 89 milyar dolar oldu.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 49 azalarak 89 milyar dolar oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, hazirana ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının haziran ayında federal hükümetin bütçe açığı 89 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 174 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, haziranda geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 49'luk azalış gösterdi.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin haziranda 76,5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, vergi gelirlerinin artmasıyla haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 461 milyar dolara yükselirken, harcamaları salgınla ilgili desteklerin azalmasıyla yaklaşık yüzde 12 azalarak 550 milyar dolara geriledi.

Ülkede 2022 mali yılının dokuzuncu ayı olan haziran itibarıyla toplam bütçe açığı 515 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 2,2 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk dokuz ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 18 azalarak 4,3 trilyon dolara gerilerken, gelirler yaklaşık yüzde 26 artışla 3,8 trilyon dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükümet Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'deki 3,1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD bütçesi haziranda 89 milyar dolar açık verdi - Son Dakika

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