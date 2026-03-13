ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Fransa'da

ABD ile Çin arasında geçen yıl karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürütülen görüşmelerinin yeni turunun 14-17 Mart'ta Fransa'da yapılacağı bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng başkanlığındaki Çin heyetinin, 14-17 Mart'ta Fransa'da ABD tarafı ile ekonomi ve ticaret istişareleri yürüteceği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Bakan Scott Bessent'in, 15-16 Mart'ta Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüşeceği bildirilmişti. Çin'in açıklamasıyla görüşmelerin yapılacağı doğrulanmış oldu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Bessent'in "Başkan (Donald) Trump ve Devlet Başkanı Şi (Cinping) arasında karşılıklı saygı bağları sayesinde ABD ve Çin arasındaki ticaret ekonomi diyaloğu ileri gidiyor. Başkan Trump'ın rehberliğinde heyetimiz, Amerika'nın çiftçileri, işçileri ve işletmeleri için sonuç almaya devam edecek." ifadeleri kullanılmıştı.

Trump, mart sonunda Çin'i ziyaret edecek

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, geçen yıl bir yandan Washington yönetiminin tarifeleri ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları, diğer yandan Çin'in küresel tedarikte kritik rol oynayan nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik adımlarıyla artan bir dizi anlaşmazlıkla gündemdeydi.

İki ülke heyetleri, müzakereler yürütmek üzere geçen yıl mayısta İsviçre'nin Cenevre kentinde, haziranda İngiltere'nin başkenti Londra'da, temmuzda İsveç'in başkenti Stockholm'de, eylülde İspanya'nın başkenti Madrid'de ve ekimde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de 30 Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde görüşmüştü.

Ayrıca Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 31 Mart-2 Nisan'da Çin'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.