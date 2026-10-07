ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizi yüzde 7,49'a çıktı, Kasım 2023'ten beri zirvede - Son Dakika
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizi yüzde 7,49'a çıktı, Kasım 2023'ten beri zirvede

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MBA'ye göre ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizi geçen hafta yüzde 7,30'dan 7,49'a çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yükseğe ulaştı. Başvurular yüzde 4,2 azalırken MBA, maliyetlerdeki artışın potansiyel alıcıları piyasadan uzaklaştırdığını belirtti.

NEW ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,49'a çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 2 Ekim'de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,2 azaldı.

Bu dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 2, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 8 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,30'dan 7,49'a tırmandı ve Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,56'dan 6,71'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, hazine tahvili faizlerinin yükselmesiyle 30 yıllık sabit mortgage faiz oranının geçen hafta son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Çok az sayıda konut sahibinin bu oranlarla yeniden finansman yapmaya istekli olduğunu belirten Kan, borçlanma maliyetlerindeki ani artışın, birçok potansiyel alıcının konut satın alma piyasasından geri çekilmesine yol açtığını ifade etti.

Kan, faiz oranlarının bir yıl öncesine kıyasla yaklaşık 1 puan daha yüksek olması nedeniyle yeniden finansman başvurularının geçen hafta 2025'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini kaydetti.

Kaynak: AA
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