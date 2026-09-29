ABD'de açık iş sayısı ağustosta 256 bin azaldı, 7 milyon 79 bine geriledi

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ağustosta 7 milyon 79 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı ağustosta önceki aya kıyasla 256 bin azalarak 7 milyon 79 bine indi. Piyasa beklentisi, açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 230 bin olması yönündeydi.

Açık iş sayısı temmuzda 7 milyon 335 bin olarak kaydedilmişti. Ağustosta tüm sektörlerde açık iş pozisyonlarında çok az değişiklik oldu. İşe alım sayısı ağustosta önceki aya göre 46 bin artarak 5 milyon 192 bine yükseldi.

İstifa, işten çıkarma ve diğer ayrılmaları kapsayan toplam işten ayrılma sayısı ise aynı dönemde 58 bin azalarak 5 milyon 70 bine geriledi.