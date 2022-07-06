ABD'de açık iş sayısı mayısta beklenenden az düşüş gösterdi - Son Dakika
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ABD'de açık iş sayısı mayısta beklenenden az düşüş gösterdi

06.07.2022 17:56
ABD'de açık iş sayısı mayısta beklenenden az düşüş gösterdi

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, mayısta 11 milyon 254 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydetti.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, mayısta 11 milyon 254 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 427 bin azalarak 11 milyon 254 bine indi.

Beklenenden az düşüş gösteren açık iş sayısının, nisanda 11 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Açık iş sayısı, nisanda 11 milyon 681 bin seviyesinde kaydedilmişti.

Yaşanan düşüşe rağmen açık iş sayısı, martta kaydedilen 11,9 milyonluk rekor seviyeye yakın seyretti.

Bu dönemde açık iş sayısının en çok düşüş gösterdiği sektörler; profesyonel ve iş hizmetleri, dayanıklı ve dayanıksız mal imalatı oldu.

İşe alım sayısı ise mayısta 38 bin azalarak 6 milyon 489 bine geriledi.

Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı, mayısta 18 bin artarak toplam 5 milyon 983 bine çıktı.

Bu dönemde işini bırakanların sayısı mayısta 57 bin kişi azalarak 4 milyon 270 bine geriledi. Ülkede işi bırakma oranı da yüzde 2,8 oldu.

Analistler, açık iş sayısına ilişkin son verilerin hala sıkı bir iş gücü piyasasına işaret ettiğini ve bu durumun, yüksek enflasyonla mücadelesinde ABD Merkez Bankası'nı (Fed) "agresif" para politikası patikasında tutabileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de açık iş sayısı mayısta beklenenden az düşüş gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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