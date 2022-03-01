ABD'de bankacılık sektörünün karı geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı - Son Dakika

ABD'de bankacılık sektörünün karı, 2021'de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 90 artarak 279,1 milyar dolara yükseldi.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumundan (FDIC) yapılan açıklamada, 4 bin 839 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının geçen yılın son çeyreğinde 63,9 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtildi.

Söz konusu karın 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 arttığı kaydedilen açıklamada, bu artışın daha fazla ekonomik büyüme ve iyileşen kredi koşullarından kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, bankacılık sektörünün karının 2021 yılı genelinde ise yaklaşık yüzde 90 artarak 279,1 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

FDIC Başkan Vekili Martin Gruenberg, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bankacılık sektörünün Kovid-19 salgının ekonomik etkilerini yönetirken ülkenin kredi ihtiyacını karşılamaya devam ettiğini belirtti.

Gruenberg, artan faiz oranları ve jeopolitik belirsizliklerin banka karlılıklarını, kredi kalitesini ve ileriye dönük kredi büyümesini olumsuz etkileyebileceğinden zorlukların devam ettiğine dikkati çekti.