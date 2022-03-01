ABD'de bankacılık sektörünün karı geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de bankacılık sektörünün karı geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı

01.03.2022 22:50
ABD'de bankacılık sektörünün karı geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı

ABD'de bankacılık sektörünün karı, 2021'de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 90 artarak 279,1 milyar dolara yükseldi.

ABD'de bankacılık sektörünün karı, 2021'de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 90 artarak 279,1 milyar dolara yükseldi.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumundan (FDIC) yapılan açıklamada, 4 bin 839 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının geçen yılın son çeyreğinde 63,9 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtildi.

Söz konusu karın 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 arttığı kaydedilen açıklamada, bu artışın daha fazla ekonomik büyüme ve iyileşen kredi koşullarından kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, bankacılık sektörünün karının 2021 yılı genelinde ise yaklaşık yüzde 90 artarak 279,1 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

FDIC Başkan Vekili Martin Gruenberg, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bankacılık sektörünün Kovid-19 salgının ekonomik etkilerini yönetirken ülkenin kredi ihtiyacını karşılamaya devam ettiğini belirtti.

Gruenberg, artan faiz oranları ve jeopolitik belirsizliklerin banka karlılıklarını, kredi kalitesini ve ileriye dönük kredi büyümesini olumsuz etkileyebileceğinden zorlukların devam ettiğine dikkati çekti.

YORUMLAR
500
Fitch: Enflasyon zorlukları durgunluk riskini artırıyor Fitch: Enflasyon zorlukları durgunluk riskini artırıyor Fibabanka'dan 410 milyon lira net kar Fibabanka'dan 410 milyon lira net kar

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sigorta, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de bankacılık sektörünün karı geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı - Son Dakika


Son Dakika
22:32 Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
22:29 Avusturya'dan karar çıktı! ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul etti
22:11 HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
22:06 Bayraktar SİHA'larına özel beste! Ukrayna Savunma Bakanlığı övgüyle bahsetti
22:04 Ukrayna Ligi Romanya'da bitirilecek! Savaşın ardından ülkeden kaçan Mircea Lucescu girişimlerini sürdürüyor
21:43 Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın başvurusunu kabul etti
21:39 Arda Turan, Burak Elmas'ı sinirlendirdi: Daha sorumlu davranmasını beklerdim
21:12 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un konuşmasına salonu terk ederek tepki gösterdiler
21:09 Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Gedson Fernandes'in gelmesi Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti
20:39 Fenerbahçe taraftarını delirten Samatta geri dönüyor! Belçika ekibi de performansından memnun kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 22:56:51. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de bankacılık sektörünün karı geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement