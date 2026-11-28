ABD'de çevrim içi harcamalar, indirimli alışveriş kampanyalarının yoğunlaştığı "Efsane Cuma" (Black Friday) gününde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 13,1 milyar dolara ulaştı.

Ülkede kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan "Şükran Günü" (Thanksgiving Day) ile başlayan ve "Efsane Cuma", "Küçük İşletmeler Cumartesisi" (Small Business Saturday) ve "Siber Pazartesi" (Cyber Monday) ile devam eden alışveriş dönemine ilişkin öncü veriler açıklanmaya başladı.

Adobe Analytics'in verilerine göre, ABD'de Efsane Cuma'da yapılan çevrim içi harcamalar yıllık bazda yüzde 11 artarak 13,1 milyar dolara yükseldi.

Çevrim içi harcamalar, Şükran Günü'nde ise 7,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Mastercard SpendingPulse'ın verilerine göre de ABD'de benzin ve otomobil satışları hariç perakende satışlar, Efsane Cuma'da geçen yılın aynı gününe kıyasla yüzde 5,8 arttı.

Tüketicilerin teknoloji ürünlerine yöneldiği söz konusu günde elektronik ve yazılım ürünlerine yönelik harcamalar yıllık bazda yüzde 7,9 artış kaydetti.

Şükran Günü'nde ülkenin bazı bölgelerinde etkili olan fırtınalı hava koşullarına rağmen tüketiciler alışverişlerini sürdürürken, mağaza içi harcamalar Efsane Cuma'da yüzde 3,8 artarak 2022'den bu yana kaydedilen en güçlü yükselişi gösterdi.

Mastercard Ekonomi Enstitüsü Başekonomisti Michelle Meyer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Efsane Cuma verilerinin tüketicilerin harcama yapmaya istekli olmaya devam ettiklerini ancak harcamalarını nerede, ne zaman ve nasıl yapacakları konusunda daha seçici davrandıklarını gösterdiğini belirtti.

ABD'de Şükran Günü ile başlayan ve Efsane Cuma, Küçük İşletmeler Cumartesisi ve Siber Pazartesi ile devam eden alışveriş dönemi, Noel ve yılbaşı tatillerini de kapsayan daha geniş bir tüketim sezonunun parçasını oluşturuyor.

Ülkede "tatil sezonu" olarak anılan bu dönem, perakende sektörünün performansını doğrudan etkilerken ABD'lilerin harcama eğilimleri ve ekonomik durumlarına ilişkin önemli ipuçları sunuyor.