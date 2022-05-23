ABD'de geçen yıl yetişkinlerin sadece yüzde 24'ü ekonomiyi "iyi" olarak değerlendirdi - Son Dakika
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ABD'de geçen yıl yetişkinlerin sadece yüzde 24'ü ekonomiyi "iyi" olarak değerlendirdi

23.05.2022 20:02
ABD'de geçen yıl yetişkinlerin sadece yüzde 24'ü ekonomiyi "iyi" olarak değerlendirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), 2021'de yetişkinlerin yalnızca yüzde 24'ünün ulusal ekonomiyi "iyi" veya "mükemmel" olarak değerlendirdiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2021'de yetişkinlerin yalnızca yüzde 24'ünün ulusal ekonomiyi "iyi" veya "mükemmel" olarak değerlendirdiğini bildirdi.

Fed'in 11 binden fazla kişinin katılımıyla geçen yıl ekim ve kasımda gerçekleştirdiği anketin sonucunda hazırlanan "ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı" raporu, insanların ulusal ekonomiye ilişkin algılarının geçen yıl düşmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Raporda, 2021'de yetişkinlerin sadece yüzde 24'ünün ulusal ekonomiyi "iyi" veya "mükemmel" olarak değerlendirdiği aktarıldı. Bu oran 2020'de yüzde 26, 2019'da ise 50 olarak kaydedilmişti.

Fed'in raporunda, ulusal ekonomiye ilişkin algının insanların kendi finansal refahlarına ilişkin giderek daha olumlu hale gelen değerlendirmeler ile taban tabana zıt olduğu aktarıldı.

Ekonomiyle ilgili endişelere rağmen hanehalklarının mali koşullarını güçlü olarak değerlendirdiğine işaret edilen raporda, kişilerin finansal refahının anketin başladığı 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Raporda, yetişkinlerin yüzde 78'inin mali açıdan iyi durumda olduğunu veya rahat bir yaşam sürdüğünü bildirdiği ifade edildi.

Öte yandan raporda, geçen yıl ilk kez ankette kripto para birimine ilişkin soruların da yer aldığı aktarıldı.

Raporda, 2021'de yetişkinlerin yüzde 12'sinin son 1 yılda kripto para birimini kullandığı veya elinde bulundurduğu kaydedildi.

Yüzde 3'ünün kripto parayı bir şey satın almak, ödeme yapmak veya para göndermek gibi finansal işlemler için kullandığına işaret edilen raporda, kripto para birimini yalnızca yatırım için elinde tutan yetişkinlerin yüzde 46'sının 100 bin dolar veya daha fazla gelire, yüzde 29'unun ise 50 bin doların altında bir gelire sahip olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de geçen yıl yetişkinlerin sadece yüzde 24'ü ekonomiyi 'iyi' olarak değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de geçen yıl yetişkinlerin sadece yüzde 24'ü ekonomiyi "iyi" olarak değerlendirdi - Son Dakika
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