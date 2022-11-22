Türkiye'de 4 ay, ABD'de 3 gün! ABD'de Playstation 5 alan gençlerin videosu sosyal medyada infial yarattı

Yurtdışında yaşayan Türklerin, kaldıkları ülkeyle Türkiye'nin alım gücünü karşılaştırdıkları videoya bir yenisi daha eklendi. Son olarak ABD'de garsonluk yapan bir gencin 3 gün çalışarak Playstation 5 aldığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

TOPLAM 770 DOLAR ÖDEDİLER

Videoyu paylaşan genç, Playstation 5'in yanı sıra 2 adet joystick ve bir de oyun alırken bu ürünlere toplam 770 dolar ödedi. Görüntülerin sonunda 3 gün garsonluk yaparak bu ürünleri aldığını belirten gencin o anlarına sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.

TÜRKİYE'DE 4 AYDA ALINIYOR

Öte yandan Playstation 5 an itibariyle elektronik mağazalar ve bayilerde yaklaşık 20 bin liradan satılıyor. Bu fiyat kapsamında asgari ücretle çalışan bir kişi konsolu 4 ayda alabiliyor.

İşte gelen yorumlardan bazıları: