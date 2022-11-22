Türkiye'de 4 ay, ABD'de 3 gün! ABD'de Playstation 5 alan gençlerin videosu sosyal medyada infial yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de 4 ay, ABD'de 3 gün! ABD'de Playstation 5 alan gençlerin videosu sosyal medyada infial yarattı

22.11.2022 17:23

ABD'de 3 gün garson olarak çalışan gencin Playstation 5 aldığı video gündem oldu. Görüntülerde gencin konsol ile beraber bir de oyun satın aldığı görülürken, stok sıkıntısının ülke genelinde devam ettiği aktarıldı. Öte yandan konsolun fiyatı Türkiye'de 20 bin liraya yakın bir fiyattan satılırken, asgari ücretli bir kişi yaklaşık 4 ayda satın alabiliyor.

Yurtdışında yaşayan Türklerin, kaldıkları ülkeyle Türkiye'nin alım gücünü karşılaştırdıkları videoya bir yenisi daha eklendi. Son olarak ABD'de garsonluk yapan bir gencin 3 gün çalışarak Playstation 5 aldığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

TOPLAM 770 DOLAR ÖDEDİLER

Videoyu paylaşan genç, Playstation 5'in yanı sıra 2 adet joystick ve bir de oyun alırken bu ürünlere toplam 770 dolar ödedi. Görüntülerin sonunda 3 gün garsonluk yaparak bu ürünleri aldığını belirten gencin o anlarına sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.

TÜRKİYE'DE 4 AYDA ALINIYOR

Öte yandan Playstation 5 an itibariyle elektronik mağazalar ve bayilerde yaklaşık 20 bin liradan satılıyor. Bu fiyat kapsamında asgari ücretle çalışan bir kişi konsolu 4 ayda alabiliyor.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

Türkiye'de 4 ay, ABD'de 3 gün! ABD'de Playstation 5 alan gençlerin videosu sosyal medyada infial yarattı
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, PlayStation 4, Asgari Ücret, Sony, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de 4 ay, ABD'de 3 gün! ABD'de Playstation 5 alan gençlerin videosu sosyal medyada infial yarattı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Kaya Çilingiroğlu ile görüntülenen Hülya Avşar'dan kafaları karıştıran açıklama: Evet hamileyim
17:11 A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe ve Altay'ı çalıştıran Kalman Meszöly hayatını kaybetti
17:00 Konya'da gizemli ölümler: 4 çocukları olan çift, araç içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu
17:01 "Ben gay değilim" diyen Cemil İpekçi'den cinsellik itirafı: Kimlerle beraber olduğumu söylesem Türkiye ayağa kalkar
16:59 Şarkıcı Melek Mosso annesiyle konserde türkü söyledi, sürpriz düet alkış aldı
16:52 Katar'da bir et restoranındaki görüntüler Necip Fazıl'ın sözlerini hatırlattı: Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul
16:38 20 yıldır sevgilisi olarak anılıyordu! Manken Ece Gürsel, Hıncal Uluç'un cenazesine katılmadı
16:18 Suudi Arabistan tribünlerinden Arjantin galibiyeti sonrası olay tezahürat: Neredesin Messi?
16:12 Cem Yılmaz'dan, "Sigara ve alkol kartellerinden para alıyor" iddialarında bulunup dava açan derneğe cevap: Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum!
13:15 6 yıl önce "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek evden çıkan Nesrin Koçaklı hala bulunamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2022 17:39:35. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de 4 ay, ABD'de 3 gün! ABD'de Playstation 5 alan gençlerin videosu sosyal medyada infial yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement