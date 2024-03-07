ABD'de hanehalkının net serveti 156,2 trilyon dolara çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de hanehalkının net serveti 156,2 trilyon dolara çıktı

ABD Merkez Bankası'nın yayımladığı rapora göre, ABD'de hanehalkının net serveti 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2 artarak 156,2 trilyon dolara yükseldi. Geçen yılın son çeyreğinde hisse senetlerinin değeri artarken, gayrimenkulün değeri azalış kaydetti. Amerikan hanehalkı borcu ise yüzde 2,4 arttı ve tüketici kredileri ile mortgage borcu da yükseldi.

07.03.2024 21:05
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ABD'de hanehalkının net serveti, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2 artarak 156,2 trilyon dolara çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Ekim- Aralık 2023 dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hanehalkının net serveti geçen yılın dördüncü çeyreğinde 156,2 trilyon dolara yükseldi.

Geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 artan hanehalkı serveti, 2022'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 8'lik artış kaydetti.

ABD'de hanehalkının net serveti, geçen yılın ilk çeyreğinde 147,5 trilyon dolar, ikinci çeyreğinde 152,8 trilyon dolar ve üçüncü çeyreğinde 151,4 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Geçen yılın son çeyreğinde, hisse senetlerinin değeri 4,7 trilyon dolar artarken, gayrimenkulün değeri 600 milyar dolarlık azalış kaydetti.

Amerikan hanehalkı borcu ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,4 arttı

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 3,3 ve mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 2,1 yükseldi.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de hanehalkının net serveti 156,2 trilyon dolara çıktı - Son Dakika

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