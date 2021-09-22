ABD'de ikinci el konut satışları ağustosta yüzde 2 azaldı

ABD'de ikinci el konut satışları, ağustosta aylık bazda yüzde 2 azalışla 5,88 milyona geriledi.

National Association of Realtors (NAR), ağustos ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, ağustosta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 2 azalarak 5,88 milyona düştü.

Art arda gösterdiği 2 aylık yükselişin ardından düşüş kaydeden ikinci el konut satışlarının bu dönemde 5,89 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İkinci el konut satışları, temmuzda 6 milyon seviyesinde kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,5 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, ağustosta yıllık bazda yüzde 14,9 artarak 356 bin 700 dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ülke çapında konut fiyatlarındaki artışlar nedeniyle satışların ağustosta düştüğünü belirtti.

Yüksel konut fiyatlarının dengesiz bir piyasa yol açtığını aktaran Yun, ancak fiyatların arzın artmasıyla normalleşeceğini ifade etti.