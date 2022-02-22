ABD'de imalat sanayi PMI şubatta beklentileri geride bıraktı - Son Dakika
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ABD'de imalat sanayi PMI şubatta beklentileri geride bıraktı

22.02.2022 18:20
ABD'de imalat sanayi PMI şubatta beklentileri geride bıraktı

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık bazda 2 puan artışla 57,5'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık bazda 2 puan artışla 57,5'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin şubat ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, şubatta bir önceki aya kıyasla 2 puan artarak 57,5 değerine yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren endeksin 56 değerini alması bekleniyordu. Şubatta 2 ayın en yüksek seviyesini gören endeks, ocakta 55,5 olarak kaydedilmişti.

Hizmet sektörü PMI da beklentileri aştı

Hizmet sektörü PMI da şubatta geçen aya göre 5,5 puan artarak 56,7'ye çıktı.

Söz konusu dönemde 2 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeksin 53 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, ocakta 51,2 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da şubatta aylık 4,9 puan artarak 56 oldu. İmalat ve hizmet sektörlerinde olduğu gibi 2 ayın zirvesine çıkan bileşik PMI, ocakta 51,1 olarak hesaplanmıştı.

Ekonomik büyüme hızı şubatta keskin bir ivme kazandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantıyla mücadele için sıkılaştırılan önlemlerin gevşemesiyle ekonomik büyüme hızının şubat ayında keskin bir ivme kazandığını belirtti.

Talebin canlandığının, arz kısıtlarının ise ılımlı hale geldiğinin bildirildiğine işaret eden Williamson, yeniden canlanan talebin etkisiyle büyümenin toparlandığını ve fiyat baskılarının yeniden tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiğini, bunun da Fed'in daha agresif bir para politikası sıkılaşmasına gitmesi beklentilerine katkıda bulunduğunu aktardı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de imalat sanayi PMI şubatta beklentileri geride bıraktı - Son Dakika


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