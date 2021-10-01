ABD'de ISM imalat endeksi eylülde beklentileri aştı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, eylülde bir önceki aya göre 1,2 puan artışla 61,1'e yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ISM, eylül ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak 61,1'e yükseldi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen verinin 59,6 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, ağustosta ise 59,9 değerini almıştı.

Üretim endeksi eylülde aylık 0,6 puan azalarak 59,4 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks değişim göstermeyerek 66,7 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam endeksi ise söz konusu dönemde 1,2 puanlık artışla 50,2 değerine çıktı.

Bu dönemde, imalat sanayinin 17 alt sektörü büyüme kaydederken, sadece 1 sektör küçülme gösterdi. Daralma gösteren tek sektör ahşap ürünleri oldu.

IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisi revize edildi

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan eylül ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 60,5'den 60,7'ye revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, ağustosta 61,1 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, eylül ayı verisinin imalat sektöründeki iyileşmeye işaret ettiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.