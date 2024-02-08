ABD\'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

Ekonomi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Şubat ile biten haftada 218 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak 218 bine düştü. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 221 bin olacağı öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de yukarı yönlü revize edilerek 224 binden 227 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 750 artarak 212 bin 250'ye çıktı. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 27 Ocak ile biten haftada 23 bin kişi azalarak 1 milyon 871 bine geriledi.