ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ağustos ile biten haftada 231 bine inerken, piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti. İşsizlik maaşı başvuru sayılarındaki düşüş, iş gücü piyasasındaki yumuşama eğilimini destekliyor.

29.08.2024 17:19
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NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ağustos ile biten haftada 231 bine inerken, piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalışla 231 bine düştü.

Piyasa beklentileri, işsizlik maaşı başvuru sayısının 232 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 232 binden 233 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 4 bin 750 azalışla 231 bin 500'e geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 17 Ağustos ile biten haftada 13 bin kişi artarak 1 milyon 868 bine yükseldi.???????

Analistler, geçen hafta düşmesine rağmen işsizlik maaşı başvurularının yılın başlarında görülen ortalamaların oldukça üzerinde kaldığına işaret ederek, bunun iş gücü piyasasındaki yumuşama eğilimini desteklediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında - Son Dakika

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