ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Aralık ile biten haftada beklentilerin aksine düşüş göstererek 198 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 25 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 198 bine indi.

Bu dönemde beklentilerin aksine düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının 208 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 205 binden 206 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 7 bin 250 azalarak 199 bin 250 oldu ve Ekim 1969'dan bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 18 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 140 bin azalışla 1 milyon 716 bin oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verilerin ABD'de Kovid-19 vakalarında yaşanan artışın henüz istihdamı etkilemediğine ve iş gücü piyasasında toparlanmanın sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.