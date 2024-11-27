ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvuruları 213 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

27.11.2024 17:16
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Kasım ile biten haftada 213 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 213 bine indi.

Piyasa beklentisi, bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 215 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 213 binden 215 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1250 azalarak 217 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 16 Kasım ile biten haftada 9 bin kişi artarak 1 milyon 907 bine çıktı.

Kaynak: AA

İşsizlik maaşı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düştü - Son Dakika

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