ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüşte

19 Ekim itibarıyla işsizlik maaşı başvuruları 227 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

24.10.2024 16:16
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NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ekim ile biten haftada 227 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 15 bin azalışla 227 bine geriledi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 243 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi, 241 binden 242 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 2 bin artarak 238 bin 500'e yükseldi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı 12 Ekim ile biten haftada 28 bin kişi artışla 1 milyon 897 bine ulaşırken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, iş gücü piyasasının nispeten dayanıklı kalmaya devam ettiğini belirterek, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın ABD Merkez Bankasının gelecek toplantılarında agresif faiz indirimi yapmaktan kaçınacağı beklentilerini güçlendirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

İşsizlik maaşı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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