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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Ocak ile biten haftada 202 bine gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik maaşı başvurularındaki azalış, ABD'de iş gücü piyasasının sıkılığını koruduğunu ve para politikasındaki 'şahin' duruşunu bir süre daha sürdürmesi için ABD Merkez Bankasına (Fed) alan sağladığını gösteriyor.

ABD\'de işsizlik maaşı başvuruları son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi
11.01.2024 - 17:13,  Güncelleme: 17:17
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Ocak ile biten haftada 202 bine gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 6 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 202 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının 209 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 202 binden 203 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da bir önceki haftaya göre 250 azalarak 207 bin 795'e düştü.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 34 bin kişi azalarak 1 milyon 834 bine indi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın ABD'de iş gücü piyasasının sıkılığını koruduğunu gösterdiğini ve para politikasındaki "şahin" duruşunu bir süre daha sürdürmesi için ABD Merkez Bankasına (Fed) alan sağladığını belirtti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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