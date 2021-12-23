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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yatay seyretti - Son Dakika

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yatay seyretti

23.12.2021 16:46
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yatay seyretti

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Aralık ile biten haftada değişim göstermeyerek piyasa beklentileri dahilinde 205 bin kişi oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Aralık ile biten haftada değişim göstermeyerek piyasa beklentileri dahilinde 205 bin kişi oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 18 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 205 bin kişi oldu.

Bu dönemde işsizlik maaşı başvuruları beklentilerle paralel bir seyir izledi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi 206 binden 205 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 750 artarak 206 bin 250 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 11 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 8 bin azalışla 1 milyon 859 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, İşsizlik, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yatay seyretti - Son Dakika Ekonomi


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