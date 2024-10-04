ABD'de İstihdam Artışı ve İşsizlik Düşüşü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İstihdam Artışı ve İşsizlik Düşüşü

ABD\'de İstihdam Artışı ve İşsizlik Düşüşü

Eylülde tarım dışı istihdam 254 bin kişi arttı, işsizlik oranı ise %4,1'e geriledi.

04.10.2024 16:51
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ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den 4,1'e indi.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam eylülde 254 bin kişi arttı.

Altı ayın en güçlü artışını kaydederek piyasa beklentilerini aşan tarım dışı istihdam verisinin 147 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, gıda hizmetleri ve içme yerleri, sağlık hizmetleri, kamu, sosyal yardım ve inşaat sektörlerinde artış eğilimini sürdürdü.

Tarım dışı istihdama ilişkin temmuz ve ağustos ayı verilerinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış temmuz ayı için 89 binden 144 bine, ağustos ayı için 142 binden 159 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı beklentilerin altına indi

ABD'de işsizlik oranı, eylülde 0,1 puan azalışla yüzde 4,1'e geriledi.

Üç ayın en düşük seviyesine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde ağustos ayında olduğu gibi yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı, eylülde 281 bin kişi azalarak 6 milyon 834 bine düştü. İş gücüne katılım oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 62,7 seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,2'ye gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 35,36 dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç, ağustosta yüzde 0,5 artmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, İnşaat, Eylül, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İstihdam Artışı ve İşsizlik Düşüşü - Son Dakika

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