ABD'de İthalat Fiyat Endeksi Değişmedi, İhracat Fiyat Endeksi Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İthalat Fiyat Endeksi Değişmedi, İhracat Fiyat Endeksi Düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. İthalat fiyat endeksi bir önceki aya kıyasla değişim kaydetmezken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,5 düştü. İthalat fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarken, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 0,7 arttı.

16.07.2024 16:05
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ABD'de ithalat fiyat endeksi haziranda aylık bazda değişim kaydetmedi, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,5 azaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla değişim kaydetmedi.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. İthalat fiyat endeksi, mayısta yüzde 0,2 azalmıştı.

Endeks, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttı.

İhracat fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,5 düştü.

Beklentiler ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,1 azalması yönündeydi. İhracat fiyat endeksi, mayıs ayında yüzde 0,7'lik düşüş kaydetmişti.

Endeks, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de İthalat Fiyat Endeksi Değişmedi, İhracat Fiyat Endeksi Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de İthalat Fiyat Endeksi Değişmedi, İhracat Fiyat Endeksi Düştü - Son Dakika
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