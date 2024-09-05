ABD'de Ağustos Ayında Özel Sektör İstihdamı Beklentilerin Altında Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'de Ağustos Ayında Özel Sektör İstihdamı Beklentilerin Altında Artış Gösterdi

ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 99 bin kişilik artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyedeki artış olarak kaydedildi. Öngörülen 144 bin kişilik artışın gerisinde kalan veriler, küçük ölçekli işletmelerde azalma, orta ve büyük ölçekli işletmelerde ise artış gösterdi. İstihdamdaki artışın önemli bir kısmı hizmet sektöründe gerçekleşti. Ayrıca, yıllık ücret artışı yüzde 4,8 oldu.

05.09.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 99 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayınlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 99 bin kişi ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 144 bin kişi artması öngörülüyordu.

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin temmuz verisi ise 122 binden 111 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 9 bin kişi azalırken, orta ölçekli işletmelerde 68 bin, büyük ölçekli işletmelerde 42 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 72 bini hizmet sektöründe, 27 bini üretim sektöründe oldu.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ağustosta yıllık ücret ise yüzde 4,8 yükseldi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, izlenecek bir sonraki göstergenin, salgın sonrası dramatik yavaşlamanın ardından istikrara kavuşan ücret artışı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Ağustos Ayında Özel Sektör İstihdamı Beklentilerin Altında Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 05:10:09. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Ağustos Ayında Özel Sektör İstihdamı Beklentilerin Altında Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement