ABD'de Perakende Satışlar Mayısta Beklentilerin Altında Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'de Perakende Satışlar Mayısta Beklentilerin Altında Arttı

ABD'de mayıs ayında perakende satışlar, piyasa beklentilerinin altında yüzde 0,1 artış gösterdi. Perakende satışlar nisana göre artış gösterse de, beklentilerin gerisinde kaldı. Spor malzemeleri, giyim mağazaları ve elektronik mağazalarındaki satışlarda artış yaşanırken, benzin istasyonları ve mobilya mağazalarındaki satışlarda ise azalış kaydedildi.

18.06.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de perakende satışlar, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarak 703,1 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi. Perakende satışlar, nisanda yüzde 0,2 azalmıştı.

Ülkede perakende satışlar, mayısta yıllık bazda ise yüzde 2,3 arttı.

Söz konusu satışlar nisanda yıllık bazda yüzde 2,74 artmıştı.

Mayıs ayında perakende satışlardaki artışta; spor malzemeleri, hobi ürünleri, müzik ürünleri ve kitap satılan mağazalardaki, giyim mağazalarındaki, motorlu araç ve parçalarının satıldığı mağazalardaki, mağaza dışı perakendecilerdeki, elektronik mağazalarındaki, çeşitli mağaza perakendecilerindeki, sağlık ve kişisel bakım mağazaları ile genel mal mağazalarındaki satışlarda yaşanan yükseliş öne çıktı.

Aynı dönemde benzin istasyonlarındaki, mobilya mağazalarındaki, yapı malzemelerinin satıldığı mağazalar ile yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlarda ise azalış kaydedildi.

Kaynak: AA

Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Perakende Satışlar Mayısta Beklentilerin Altında Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Çanakkale’de orman yangını Boğaz’da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı
16:05 YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı
15:29 Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları ’’Ankara’nın Bağları’’ şarkısıyla yıkıldı Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları ''Ankara'nın Bağları'' şarkısıyla yıkıldı
14:28 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın
23:18 Arap turistler Uzungöl’de birbirine girdi Vatandaşlar güçlükle ayırdı Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı
16:40 Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024’e götürüldü Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü
16:07 EURO 2024’te sahne bizim İşte Türkiye-Gürcistan maçının muhtemel 11’leri EURO 2024'te sahne bizim! İşte Türkiye-Gürcistan maçının muhtemel 11'leri
16:03 Bir başıboş köpek terörü daha Kediyi yerken görüntülendi Bir başıboş köpek terörü daha! Kediyi yerken görüntülendi
16:01 Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim
15:12 Türkiye’nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü Türkiye'nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü
14:26 Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund’da taraftara üçlü çektirdi Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
14:07 Aksaray’da acı olay Nefes borusuna kaçan kavurma sonu oldu Aksaray'da acı olay! Nefes borusuna kaçan kavurma sonu oldu
13:54 Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi
13:13 İstanbul’da yangın Fabrikayı küle çeviren alevler araçlara sıçradı İstanbul'da yangın! Fabrikayı küle çeviren alevler araçlara sıçradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 17:38:10. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Perakende Satışlar Mayısta Beklentilerin Altında Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement