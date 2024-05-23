New York Borsası, Politika Faizi Endişeleriyle Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası, Politika Faizi Endişeleriyle Düşüşle Tamamlandı

New York Borsası, Politika Faizi Endişeleriyle Düşüşle Tamamlandı

New York borsası, ABD'de politika faizinin uzun süre yüksek kalacağına dair endişelerin artmasıyla günü düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,53 azalarak 39.065,26 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,74 azalışla 5.267,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kayıpla 16.736,03 puana geriledi. ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisselerindeki artışın desteklemede yetersiz kaldığı pay piyasaları, günü düşüşle tamamladı.

23.05.2024 23:47
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NEW New York borsası, ABD'de politika faizinin uzun süre yüksek kalacağına dair endişelerin artmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,53 azalarak 39.065,26 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 azalışla 5.267,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kayıpla 16.736,03 puana geriledi.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisselerindeki artışın desteklemede yetersiz kaldığı pay piyasaları, günü düşüşle tamamladı.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Nvidia'nın geliri, 28 Nisan'da sona eren 3 aylık dönemde yıllık yüzde 262 artışla 26 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 28 milyar dolar olarak açıklarken, hisse bölünmesine gideceğini duyurdu. Nvidia'nın hisseleri yüzde 9'dan fazla değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Mayıs ile biten haftada 215 binle beklentilerin gerisinde kaldı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün, ABD'de istihdam büyümesi yavaşlasa da iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini kaydetti.

Ülkede yeni konut satışları, nisanda aylık bazda yüzde 4,7 azalışla 634 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık 0,9 puan artarak 50,9 ile piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Analistler, PMI verilerinin beklentileri aşmasının ülkede ticari faaliyetlerin hızlanmasına işaret ettiğini belirterek, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte sağlam bir Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı yolunda olduğunu dile getirdi.

Bu nedenlerle, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini daha uzun süre yüksek tutabileceğine dair endişelerin arttığını aktaran analistler, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde faiz indirimlerine başlama ihtimalinin yüzde 46'ya düştüğünü bildirdi.

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi gün içinde 4,50'ye yaklaşırken, daha sonra yüzde 4,48 seviyesinde dengelendi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, politika faizini değiştirmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine gideceği yol konusunda biraz daha sabırlı ve emin olmaları gerekebileceğini belirterek, "ABD'de yüzde 2'lik enflasyona ulaşmanın diğer yerlere göre daha uzun sürmesi beni şaşırtmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığının antitröst ihlalleri gerçekleştirdiği iddiasıyla dava açtığı Amerikan bilet satış ve dağıtım şirketi Ticketmaster'ın sahibi Live Nation'un hisseleri yüzde 8'e yakın değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Politika Faizi Endişeleriyle Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika

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