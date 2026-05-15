ABD'de Sanayi Üretimi Beklentileri Aştı

NEW ABD'de sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 yükseldi.

Şubat 2025'ten bu yana aylık bazda en yüksek oranda artışını kaydeden sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu.

Nisanda beklentilerin üzerinde artan sanayi üretimi, martta yüzde 0,3 azalmıştı.

Sanayi üretimi nisanda yıllık bazda da yüzde 1,4 arttı.

İmalat sanayi üretimi de nisanda aylık yüzde 0,6 ile Şubat 2025'ten bu yana en yüksek oranda arttı.

Piyasa beklentileri, imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi martta yüzde 0,1 yükselmişti.

Kapasite kullanım oranı arttı

Ülkede kapasite kullanım oranı da nisanda 0,4 puan artışla yüzde 76,1'e ulaştı. Kapasite kullanım oranının bu dönemde yüzde 75,8 olması öngörülüyordu.

Söz konusu oran martta yüzde 75,7 olarak kaydedilmişti.

Kapasite kullanım oranı, uzun dönem (1972-2025) ortalamasının 3,3 puan altında kaldı.