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ABD'de Sanayi Üretimi Beklentilerin Altında Arttı - Son Dakika
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ABD'de Sanayi Üretimi Beklentilerin Altında Arttı

ABD'de kasım ayında sanayi üretimi, piyasa beklentilerinin altında yüzde 0,2 artış gösterdi. İmalat sanayi üretimi ise yüzde 0,3 arttı. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 78,8'e yükseldi.

ABD\'de Sanayi Üretimi Beklentilerin Altında Arttı
15.12.2023 - 17:39,  Güncelleme: 17:41
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ABD'de sanayi üretimi, kasımda aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed), kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, ekimde yüzde 0,9 düşmüştü.

İmalat sanayi üretimi de kasımda aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentileri, imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, ekimde yüzde 0,8 azalmıştı.

Bu dönemde imalat sanayi üretimindeki artış, ABD'de birçok büyük otomobil üreticisindeki grevlerin sona ermesinin ardından motorlu taşıtlar ve parça üretimindeki yüzde 7,1'lik toparlanmadan kaynaklandı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,1 puan artışla yüzde 78,8'e çıktı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan kapasite kullanım oranının yüzde 79,1 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, ekimde yüzde 78,7 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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