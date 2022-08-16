Buna göre, ülkede sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › ABD'de sanayi üretimi temmuzda beklentileri aştı - Son Dakika

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