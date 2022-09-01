ABD'de ikinci çeyrekte tarım dışı verimlilikte yaşanan düşüş yukarı yönlü revize edildi - Son Dakika
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ABD'de ikinci çeyrekte tarım dışı verimlilikte yaşanan düşüş yukarı yönlü revize edildi

01.09.2022 16:28
ABD'de ikinci çeyrekte tarım dışı verimlilikte yaşanan düşüş yukarı yönlü revize edildi

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,1 azalarak beklenenden az düşüş gösterdi.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,1 azalarak beklenenden az düşüş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, bu yılın nisan-haziran dönemine ait tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini güncelledi.

Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde tarım dışı iş gücü verimliliğindeki azalış yüzde 4,6'dan yüzde 4,1'e revize edildi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 4,5 azalması yönündeydi.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 7,4 azalarak 1947'den bu yana en keskin düşüşü kaydetmişti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde üretim yüzde 1,4 azalırken, çalışma saati yüzde 2,7 arttı.

Ülkede verimlilik, bu dönemde 2021'in ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 2,4 azalarak 1948'in ilk çeyreğinden bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetindeki artış ise yüzde 10,8'den yüzde 10,2'ye revize edildi.

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,7 artan birim emek maliyetinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,7 artması bekleniyordu.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de ikinci çeyrekte tarım dışı verimlilikte yaşanan düşüş yukarı yönlü revize edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de ikinci çeyrekte tarım dışı verimlilikte yaşanan düşüş yukarı yönlü revize edildi - Son Dakika
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