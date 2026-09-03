ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ikinci çeyrekte yüzde 1,4 arttı - Son Dakika
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ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ikinci çeyrekte yüzde 1,4 arttı

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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tarım dışı iş gücü verimliliği yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,4 arttı. Bu dönemde üretim yüzde 1,7, çalışma saati yüzde 0,3 artarken, birim emek maliyeti de yüzde 1,2 yükseldi.

NEW ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlere paralel artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Geçen ay açıklanan öncü veriler de tarım dışı iş gücü verimliliğinin aynı oranda arttığına işaret etmişti.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 0,8 artmıştı.

Üretim, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 ve çalışma saati yüzde 0,3 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, nisan-haziran döneminde yıllık bazda ise yüzde 2,2 yükseldi.

ABD Merkez Bankasının takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı.

Veride aşağı yönlü revizyona gidilirken, geçen ay açıklanan öncü verilerde birim emek maliyetinde yüzde 1,3'lük artış öngörülmüştü.

Söz konusu veri yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,3 yükselmişti.

Birim emek maliyeti, ikinci çeyrekte yıllık bazda da yüzde 1,4 yükseldi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ikinci çeyrekte yüzde 1,4 arttı - Son Dakika

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