ABD'de ISM hizmet endeksi 4 ayın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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ABD'de ISM hizmet endeksi 4 ayın en yüksek seviyesinde

06.09.2022 18:12
ABD'de ISM hizmet endeksi 4 ayın en yüksek seviyesinde

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, ağustosta aylık bazda 0,2 puanlık artışla 56,9 değerine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, ağustosta aylık bazda 0,2 puanlık artışla 56,9 değerine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ISM ağustos ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, ağustosta önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak 56,9 değerine yükseldi.

Hizmet sektöründeki büyümenin devam ettiğine işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 55,1 değerini alması yönündeydi.

Beklentilerin aksine yükseliş göstererek 4 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeks, temmuzda 56,7 değerini almıştı.

Üretim endeksi, ağustosta aylık bazda 1 puanlık artışla 60,9'a ve yeni siparişlere ilişkin endeks 1,9 puan artarak 61,8 seviyesine yükseldi. İstihdam endeksi de bu dönemde 1,1 puanlık artışla 50,2 oldu.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 14 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu. Bu dönemde tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık ile sanat, eğlence ve dinlenme ise daralma gösterdi.

Hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi 44,1'den 43,7 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, temmuzda 47,3 olarak kaydedilmişti.

Söz konusu veri, ABD'de hizmet sektöründe Mayıs 2020'den bu yana en keskin daralmaya işaret etti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ağustosta 45'ten 44,6'ya revize edildi. Bileşik PMI, temmuzda 47,7 değerini almıştı.

S&P Global'den yapılan açıklamada, yeni siparişlerdeki düşüşün üretimde daha hızlı düşüşe neden olduğu ve istihdam artışının ocak ayından bu yana en yavaş seviyede olduğu belirtildi.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

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Kaynak: AA

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