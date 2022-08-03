ABD'de ISM hizmet endeksi 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika
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ABD'de ISM hizmet endeksi 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı

03.08.2022 17:44
ABD'de ISM hizmet endeksi 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, temmuzda aylık bazda 1,4 puanlık artışla 56,7 değerine çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, temmuzda aylık bazda 1,4 puanlık artışla 56,7 değerine çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ISM temmuz ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, temmuzda önceki aya kıyasla 1,4 puan artarak 56,7 değerine yükseldi.

Hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 53,5 değerini alması yönündeydi.

Beklentilerin aksine yükseliş göstererek 3 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeks, haziranda 55,3 değerini almıştı.

Üretim endeksi, temmuzda aylık bazda 3,8 puanlık artışla 59,9'a ve yeni siparişlere ilişkin endeks 4,3 puan artarak 59,9 seviyesine yükseldi. İstihdam endeksi de bu dönemde 1,7 puanlık artışla 49,1 oldu.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 13 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu. Bu dönemde tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, perakende ticaret ile finans ve sigorta sektörleri ise daralma gösterdi.

Hizmet sektörü PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi 47'den 47,3 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, haziranda 52,7 olarak kaydedilmişti.

Yukarı yönlü revizyona rağmen hizmet sektörü PMI verisi, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da temmuzda 47,5'ten 47,7'ye revize edildi. Bileşik PMI, haziranda 52,3 değerini almıştı.

S&P Global'den yapılan açıklamada, talebin azaldığı bir dönemde ticari faaliyetlerin iki yıldan uzun süredir ilk kez düşüş gösterdiği belirtildi.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de ISM hizmet endeksi 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de ISM hizmet endeksi 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika
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