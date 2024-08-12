ABD'de Tüketici Beklentileri Anketi: Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Değişmedi

Ekonomi

NEW ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, temmuzda değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, temmuz ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, temmuzda değişim göstermeyerek yüzde 3'te kaldı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,6 puan azalışla yüzde 2,3'e gerilerken, anketin yapılmaya başlandığı Haziran 2013'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Ülkede 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de değişim göstermedi ve yüzde 2,8 oldu.

Hane halkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti temmuzda 0,2 puan azalışla yüzde 4,9'a gerilerken Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise değişim göstermeyerek yüzde 3'te kaldı.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi benzin için yüzde 3,5, gıda için yüzde 4,7'ye düşerken, sağlık bakımı için yüzde 7,6, üniversite eğitimi için 7,2 ve kira için yüzde 7,1'e yükseldi.

ABD'de temmuz ayı enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artmıştı.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 olması yönünde.