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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,1 artışla beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa... - Son Dakika
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,1 artışla beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa...

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,1 artışla beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

ABD\'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,1 artışla beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa...
12.12.2023 - 16:35,
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New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları öncesi açıklanan enflasyon verileri sonrası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,10 artışla 36.442,10 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalarak 4.618,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 14.423,01 puana geriledi.

Yatırımcılar Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesi enflasyon verilerini değerlendirirken pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. Yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4 artarak piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Bu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda 2 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Analistler, manşet ve çekirdek enflasyonda aylık bazda kaydedilen yükselişin Fed'in gelecek yılın başında faiz indirimine gitme ihtimalinin düşük olduğuna dair daha fazla kanıt sunduğunu belirtti.

Yatırımcıların dikkatleri Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrilirken analistler, bankanın politika faizini sabit tutmasının beklendiğini ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu aranacağını kaydetti.

Kurumsal tarafta ise yazılım şirketi Oracle'ın hisseleri, şirketin gelirinin beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri de Epic Games'in açtığı antitröst davasını kaybetmesinin ardından yüzde 1'in üzerinde düştü.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,1 artışla beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa... - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,1 artışla beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa... - Son Dakika
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