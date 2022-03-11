ABD'de tüketici güveni 2011'den bu yana en düşük seviyede - Son Dakika
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ABD'de tüketici güveni 2011'den bu yana en düşük seviyede

11.03.2022 18:30
ABD'de tüketici güveni 2011'den bu yana en düşük seviyede

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta aylık 3,1 puan azalarak 59,7 ile Kasım 2011'den bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta aylık 3,1 puan azalarak 59,7 ile Kasım 2011'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni martta geçen aya kıyasla 3,1 puan azalarak 59,7'ye düştü.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren tüketici güven endeksinin, bu dönemde 61,4 değerini alması öngörülüyordu.

Kasım 2011'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksi, şubat ayında 62,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, martta aylık 0,4 puan azalarak 67,8'e indi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 5 puan azalışla 54,4'e düştü.

Enflasyon beklentileri 1981'den bu yana en yüksek seviyede

Öte yandan, tüketicilerin bir yıllık enflasyon beklentileri yüzde 5,4 ile 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının bir sonucu olarak son dönemde artan yakıt fiyatları ile birlikte hızlanan enflasyon nedeniyle tüketici güvenindeki düşüşün sürdüğünü belirtti.

Kişisel finansın gelecek yıl büyük oranda kötüleşmesinin beklendiğine işaret eden Curtin, tüketicilerin ekonomiye ilişkin çok olumsuz beklentilere sahip olduğunu aktardı.

Curtin, en büyük belirsizlik kaynağının enflasyon ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının potansiyel etkisi olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici güveni 2011'den bu yana en düşük seviyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de tüketici güveni 2011'den bu yana en düşük seviyede - Son Dakika
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