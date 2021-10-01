Üye Girişi
ABD'de tüketici güveni eylülde yukarı yönlü revize edildi - Son Dakika

ABD'de tüketici güveni eylülde yukarı yönlü revize edildi

01.10.2021 18:23
ABD'de tüketici güveni eylülde yukarı yönlü revize edildi, System.String[]

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde yukarı yönlü revize edilerek 72,8 oldu.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde yukarı yönlü revize edilerek 72,8 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni eylülde bir önceki aya kıyasla 2,5 puan artarak 72,8 değerine yükseldi.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, eylül ayına ait öncü veri 71 olarak açıklanmıştı. Endeks, ağustosta ise 70,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde aylık 1,6 puan artarak 80,1'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 3 puanlık artışla 68,1'e tırmandı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tüketici Güven Endeksi, Michigan Üniversitesi, Michigan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici güveni eylülde yukarı yönlü revize edildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı 19:11 Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı Apartmanda korku dolu dakikalar! Tartıştığı arkadaşına bıçak attı, isabet etmeyince sırtına sapladı 18:54 Apartmanda korku dolu dakikalar! Tartıştığı arkadaşına bıçak attı, isabet etmeyince sırtına sapladı Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız 18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak 18:13 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak Kaynana, gelinine 17:50 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin 17:41 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi 16:50 Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı 16:33 Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı

Son Dakika Haberleri
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı         
19:11
Başakşehir'de Aykut Kocaman'ı eleştirdikten sonra kadro dışı kalan Caiçara affedildi Başakşehir'de Aykut Kocaman'ı eleştirdikten sonra kadro dışı kalan Caiçara affedildi         
19:01
Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi         
18:40
Eşini 16 yerinden bıçaklayan koca, iyi hal indirimiyle tahliye edildi! Cezayı duyan kadın sinir krizi geçirdi Eşini 16 yerinden bıçaklayan koca, iyi hal indirimiyle tahliye edildi! Cezayı duyan kadın sinir krizi geçirdi         
18:32
Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı         
18:11
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi         
17:39
İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı         
16:47
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı         
15:55
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı         
15:36
Kendisine Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi         
15:35
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 19:31:22. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de tüketici güveni eylülde yukarı yönlü revize edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement