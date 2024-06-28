ABD'de Tüketici Güveni Haziranda Azaldı

Ekonomi

NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda yukarı yönlü revize edilerek 68,2 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin haziran ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla 0,9 puan azalışla 68,2'ye düştü.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken bu aya ait öncü veri 65,6 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi mayısta 69,1 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların halihazırdaki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda aylık bazda 3,7 puan azalarak 65,9'a geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 0,8 puan artışla 69,6'ya yükseldi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, haziranda yüzde 3,3'ten yüzde 3'e düşerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3'te kaldı.

Kısa vadeli enflasyon beklentisine ilişkin öncü veri yüzde 3,3 ve uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,1 olarak açıklanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin istikrarlı seviyede kaldığını belirterek, endeksteki 0,9 puanlık azalışın istatiksel olarak önemsiz olduğunu vurguladı.

Tüketicilerin enflasyonun ılımlı olmaya devam edeceğine dair güveni olduğuna dikkati çeken Hsu, birçok tüketicinin yüksek fiyatların ve azalan alım gücünün kişisel finansları üzerindeki etkisine dair endişelerini de dile getirdiğini aktardı.