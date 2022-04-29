ABD'de tüketici güveni nisanda aşağı yönlü revize edildi - Son Dakika

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda aşağı yönlü revize edilerek 65,2 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni, nisanda geçen aya kıyasla 5,8 puan artarak 65,2 değerine yükseldi.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken nisan ayına ait öncü veri 65,7 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi, martta ise 59,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, nisanda aylık bazda 2,2 puan artarak 69,4'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 8,2 puanlık artışla 62,5'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güvenindeki aşağı yönlü revizyonun salgın ile başlayan enflasyon ve yüksek faiz oranlarının olumsuz etkisiyle güçlenen belirsizliği yansıttığını belirtti.

Curtin, küresel ekonomi, Ukrayna'daki savaş ve Çin'deki Kovid-19 salgının da ABD ekonomisine ilişkin beklentiler hakkında daha fazla belirsizliğe neden olduğunu kaydetti.