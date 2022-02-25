ABD'de tüketici güveni şubatta yukarı yönlü revize edildi - Son Dakika
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ABD'de tüketici güveni şubatta yukarı yönlü revize edildi

25.02.2022 18:38
ABD'de tüketici güveni şubatta yukarı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta yukarı yönlü revize edilerek 62,8 oldu.

ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta yukarı yönlü revize edilerek 62,8 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni, şubatta geçen aya kıyasla 4,4 puan azalarak 62,8 değerine düştü.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken şubat ayına ait öncü veri 61,7 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi, ocakta ise 67,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, şubatta aylık bazda 3,8 puan azalarak 68,2'ye geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 4,7 puanlık azalışla 59,4'e indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin şubat ayının son yarısında hafif bir artış göstermesine karşın son 10 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam ettiğini belirtti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Tüketici Güven Endeksi, Michigan Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici güveni şubatta yukarı yönlü revize edildi - Son Dakika


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