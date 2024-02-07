ABD\'de tüketici kredileri beklentilerin altında arttı

NEW ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl aralık ayında 1,6 milyar dolarla beklentilerin altında artış gösterdi.
ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık 2023'e ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede tüketici kredileri, geçen yıl aralık ayında bir önceki aya kıyasla 1,6 milyar dolar artarak, yaklaşık 5 trilyon 10,3 milyar dolarlık hacme ulaştı.
Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 14,9 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri kasımda 23,5 milyar dolar artmıştı.
Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 1,1 milyar dolar; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 500 milyon dolarlık artış kaydetti.
Tüketici kredileri, Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 0,4 arttı. Devir yapan krediler, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1, devir yapmayan krediler ise yüzde 0,2 yükseldi.
Geçen yılın genelinde ise tüketici kredileri 2022'ye göre yüzde 2,4 artarken, devir yapan kredilerde yüzde 8,4 ve devir yapmayan kredilerde yüzde 0,4 artış gerçekleşti.
Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında arttı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?