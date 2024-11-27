ABD'de Tüketim Harcamaları Ekim'de Artış Gösterdi

Ekonomi

NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları, ekimde aylık yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, kişisel gelirler ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Ekimde piyasa beklentileri, ülkede kişisel gelirlerin yüzde 0,3 artması yönündeydi. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, eylülde de yüzde 0,3 olarak hesaplanmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise ekimde aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilere paralel arttı. Kişisel tüketim harcamaları, eylül ayında yüzde 0,6 artış göstermişti.

Fed'in enflasyon göstergesi yıllık bazda 6 ayın en yüksek seviyesinde

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 arttı. Ekimde piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşen endeks, eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,1 yükselmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yıllık bazda yüzde 2,8 ile 6 ayın en yüksek artışını kaydetti.

Ekimde aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 artmıştı.