ABD Üretici Fiyat Endeksi Şubatta Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Üretici Fiyat Endeksi Şubatta Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 ile Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti. Üretici fiyatları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 1,6 yükseldi. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2 arttı.

14.03.2024 16:03
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ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 ile Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi. ÜFE, ocakta da yüzde 0,3 artmıştı.

Üretici fiyatları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 1,6 yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen üretici enflasyonunun ocakta yıllık bazda yüzde 1,1 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, ocakta yıllık bazda yüzde 1 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2 arttı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,9 olacağı tahmin ediliyordu.

Çekirdek üretici fiyatları, ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2'lik artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Üretici Fiyat Endeksi Şubatta Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika

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