ABD'de Yeni Konut Satışları Artış Gösterdi

NEW ABD'de yeni konut satışları, haziranda yüzde 0,6 artmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, haziranda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 0,6 artarak 627 bine yükseldi.

Yeni konut satışlarına dair piyasa beklentisi, 649 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satışları, mayısta yüzde 11,6 azalışla 623 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları, haziranda yıllık bazda ise yüzde 6,6 düştü.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı da yıllık yüzde 2,9 azalarak 401 bin 800 dolara geriledi.