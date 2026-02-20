ABD'de Yeni Konut Satışları Beklentilerin Üzerinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de Yeni Konut Satışları Beklentilerin Üzerinde

20.02.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Aralık 2025'te yeni konut satışları, önceki aya göre yüzde 1,7 azaldı, yıllık yüzde 3,8 arttı.

ABD'de yeni konut satışları, geçen yılın aralık ayında yüzde 1,7 azalmasına karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı geçen yıl aralıkta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 1,7 azalarak 745 bine indi.

Piyasa beklentisi satılan yeni konut sayısının 732 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satış sayısı, geçen yıl kasımda 758 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise yüzde 3,8 arttı.

ABD'de geçen yıl aralıkta satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı yıllık yüzde 2 azalışla 414 bin 400 dolar oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Aralık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Yeni Konut Satışları Beklentilerin Üzerinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Kadıköy’de gecenin özeti Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti
Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi
Tedesco’dan maç sonu olay itiraf Tedesco'dan maç sonu olay itiraf
Vitor Pereira’dan ’’Bir gün Fenerbahçe’de görev almak ister misiniz“ sorusuna cevap Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna cevap
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı

19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 20:01:31. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de Yeni Konut Satışları Beklentilerin Üzerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.