ABD'de Yeni Konut Satışları Düşüşte - Son Dakika
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ABD'de Yeni Konut Satışları Düşüşte

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Temmuzda yeni konut satışları, aylık %10.5 azalarak 607 bin seviyesine geriledi.

NEW ABD'de yeni konut satışları, temmuzda aylık yüzde 10,5 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı temmuzda mevsim etkilerinden arındırılmış yıllıklandırılmış olarak 607 bin seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine inen yeni konut satışları, aylık bazda yüzde 10,5 geriledi.

Piyasa beklentisi, yeni konut satış sayısının 620 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satışları haziranda yüzde 7,6 artarak 678 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6,3 azaldı.

ABD'de temmuzda satılan yeni konutların medyan satış fiyatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 393 bin 800 dolara geriledi.??????????????

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Yeni Konut Satışları Düşüşte - Son Dakika

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