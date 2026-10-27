ABD'de yeni konut satışları eylülde 676 bine geriledi, 651 binlik beklentiyi aştı

ABD'de yeni konut satışları, eylülde aylık yüzde 0,6 azalmasına karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı eylülde mevsim etkilerinden arındırılmış yıllıklandırılmış bazda 676 bin olarak kaydedildi.

Yeni konut satışları bu dönemde aylık bazda yüzde 0,6 azaldı.

Piyasa beklentisi, yeni konut satış sayısının 651 bin olması yönündeydi.

Ülkede yeni konut satışları ağustosta aylık bazda yüzde 5,1 artarak 680 bine ulaşmıştı.

Yeni konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,3 azaldı.

ABD'de eylülde satılan yeni konutların medyan satış fiyatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 400 bin 400 dolara geriledi.