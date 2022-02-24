ABD'de yeni konut satışları ocakta düştü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de yeni konut satışları ocakta düştü

24.02.2022 18:19
ABD'de yeni konut satışları ocakta düştü

ABD'de yeni konut satışları, ocakta aylık yüzde 4,5 azalışla 801 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'de yeni konut satışları, ocakta aylık yüzde 4,5 azalışla 801 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 azaldı. ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 801 bin yeni konut satıldı.

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren yeni konut satışlarının 806 bin olması öngörülüyordu. Yeni konut satışları, Aralık 2021'de 839 bin ile 9 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Yeni konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 19,3 azaldı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artarak 423 bin 300 dolara yükseldi.

YORUMLAR
500
ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 7 büyüdü ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 7 büyüdü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, konut, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de yeni konut satışları ocakta düştü - Son Dakika


Son Dakika
18:07 Son Dakika: Rusya, Kiev'in sınırına dayandı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
17:56 Rusya-Ukrayna savaşının ortasında Çin'le ilgili korkutan iddia: 9 savaş uçağı Tayvan'a girdi
17:54 Ukrayna lideri Zelenski'den Anti-Putin koalisyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşme yaptı
17:51 Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntü! Rusların attığı füze bisiklet süren çocuğu vurdu
17:50 Ukrayna, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını parçaladı! O anlar saniye saniye kamerada
17:48 Alman ekibinden çarpıcı Rusya hamlesi! Savaşın başlamasıyla harekete geçtiler
17:33 Ukrayna'dan feci görüntüler! Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri ezerek yollarına devam ediyor
17:25 UEFA 'dan Rusya'ya yaptırım! Tarihi Şampiyonlar Ligi finali kararı ses getirdi
17:16 Son Dakika: Karadeniz'de Odessa'dan kalkan Türk iş insanına ait Marshall Adaları bayraklı gemi vuruldu!
17:14 Ukraynalı babanın, savaşa giderken kızına attığı son bakış yürek parçaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 18:25:23. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de yeni konut satışları ocakta düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement