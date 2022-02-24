ABD'de yeni konut satışları ocakta düştü - Son Dakika

ABD'de yeni konut satışları, ocakta aylık yüzde 4,5 azalışla 801 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 azaldı. ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 801 bin yeni konut satıldı.

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren yeni konut satışlarının 806 bin olması öngörülüyordu. Yeni konut satışları, Aralık 2021'de 839 bin ile 9 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Yeni konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 19,3 azaldı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artarak 423 bin 300 dolara yükseldi.